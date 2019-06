Sujeto amenaza a policía y su madre lo defiende: "la dignidad de mi hijo vale mucho"│VIDEO

Serenos de los distritos de Independencia y San Martín de Porres protagonizaron un fuerte enfrentamiento la mañana del lunes por el conflicto limítrofe.

Los vecinos de ambos distritos también participaron y algunos quedaron detenidos por enfrentarse a la Policía, que llegó para calmar la situación.

Durante la trifulca, los efectivos policiales intentaron intervenir a un sujeto que aparentemente tenía un arma.

En efecto, el sujeto tenía un palo de fierro que fue confiscado, pero cuando intentaron revisarlo, la madre de este se enfrentó a los agentes policiales y se puso como "escudo humano".

Los vecinos del sujeto lograron que se retire, pero antes amenazó al policía que lo intervino: "¡A usted comisario lo voy a buscar, lo voy a buscar!".

En ese sentido, la madre del hombre aseguró a América TV que su hijo no tenía armas de fuego: "No tiene nada, ha venido, ha bolsiqueado diciendo que tenemos arma. Yo vivo acá, me han pegado a mí el policía, me ha golpeado".

"Me lo están calumniando a mi hijo, su dignidad de mi hijo vale mucho, yo vivo acá. Quiero denunciar al comisario que ha hecho abuso de autoridad", manifestó la mujer.