Señora guardó 17 mil soles en un cojín y ladrones se los roban sin saberlo│VIDEO

Dos delincuentes entraron a robar a una vivienda en San Martín de Porres y se llevaron más de 17 mil soles escondidos en un cojín sin darse cuenta.

La agraviada, identificada como Patricia Carlos, explicó en 'Buenos Días Perú' que los sujetos forzaron su puerta para llevarse un televisor y otros objetos de valor.

Sin embargo, al ser el televisor tan grande, los delincuentes decidieron protegerlo con dos cojines que hallaron en la sala de la vivienda.

Lamentablemente uno de ellos era utilizado para esconder los ahorros de la agraviada y de su esposo.

Patricia Carlos contó que tenía ahorrados 17 mil 500 soles y los había guardado al interior del cojín porque anteriormente había sufrido robos.

Además, denunció que cuando acudió a la Policía, le dijeron que mejor no denuncie porque no iban a atrapar a los sujetos pese a que sus rostros quedaron registrados por las cámaras de seguridad.

"Me dijeron que por las puras iba a denunciar porque no iban a capturar a los 'choros'. Yo creo que no todos los policías son iguales, pido ayuda a la Dirincri y al coronel Céspedes que me apoyen, tengo los rostros de estos delincuentes", expresó la víctima.