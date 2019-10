El único sobreviviente del accidente ocurrido en la avenida Javier Prado, Luis Miguel Vega Palacio (31), rompió su silencio y contó cómo son sus días tras las muertes de sus amigos.

“Yo quería levantarme pero no podía, quería arrastrarme pero no podía. Tanto ha sido el dolor que mi brazo no me dejaba, mi brazo no me dejaba y las piernas tampoco”, recordó la víctima para Punto Final.

El hombre contó cómo fueron los precisos momentos en que observó a sus amigos heridos: “Cuando veo que lo taparon yo le gritaba ‘párate, párense’ y ya no me respondían, ya no me respondían ninguno de los dos”.

“Cada vez que trato de dormir, cierro los ojos y los veo a ellos echados, volteando sus cabezas, pidiéndome ayuda y sin poder hacer nada”, señaló Luis Miguel Vega Palacio.

La víctima también reveló que el abogado de Melisa González le ofreció un acuerdo extrajudicial: “Parece que la vida vale 6 mil soles para ellos”.