Rosario Aybar y Carlos Rodríguez, padres de Solsiret Rodríguez Aybar, pidieron que Andrea Aguirre Concha y Kevin Villanueva, sospechosos del crimen de la activista y que cumplen detención preliminar hasta este viernes 21 de febrero, no sean liberados.

En declaraciones para América Noticias, la madre de la joven activista solicitó que el Ministerio Público brinde lo más antes posible los resultados de identificación de los restos hallados en la vivienda de Aguirre Concha, pareja de Kevin Villanueva, cuñado de Solsiret. Esto, explicó, para que los sospechosos sean investigados y el Poder Judicial les dicte prisión preventiva.

Como se recuerda, luego de casi cuatro años se conoció que los restos del cuerpo de la activista fueron encontrados en la vivienda de Aguirre Concha. Ella dijo que Solsiret Rodríguez murió tras caer de un cuarto piso, en medio de una discusión. También confesó a la Policía Nacional que desmembró el cuerpo de la joven y se deshizo de algunas partes.

“Pedimos que el resultado de la morgue salga a lo mucho el día de mañana. Por favor para que ellos lleven prisión preventiva y sean juzgados y condenados […] Ya no voy a pensar dónde está mi hija. Ya la encontré. No como hubiera querido, pero ya la encontré, tengo que asumirlo, y afrontarlo. Seguiré buscando justicia para que todos los culpables sean condenados. Desde aquí pido que el Ministerio Público haga su trabajo y que no tengan contemplaciones porque se burlaron de ellos [autoridades]”, refirió.

Carlos Rodríguez, padre de Solsiret Rodríguez, recordó que han denunciado en reiteradas ocasiones, que durante la investigación policial y fiscal se registraron serias irregularidades que retrasaron la búsqueda de su hija.

“Yo quiero justicia y la verdad. Que ya no me digan que es un caso complejo porque existe complejidad cuando no investigas nada”, señaló.

Solsiret Rodríguez Aybar fue vista por última vez el jueves 23 de agosto del 2016. Tenía 23 años, vivía con su expareja, Brian Villanueva Castillo, y sus dos hijas.

Padres de Solsiret Rodríguez: piden que sospechosos no sean liberados y se les dicte prisión preventiva (Video: América Noticias)

VIDEOS RECOMENDADOS

Tilsa Lozano y Jackson Mora se muestran más enamorados que nunca. (Video: ATV)

TE PUEDE INTERESAR