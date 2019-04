Sujeto escapa de centro de rehabilitación y busca a su expareja para matarla

Un joven escapó de un centro de rehabilitación para asesinar a su expareja, en el distrito de Independencia. El sujeto empleó una botella, una tabla para lavar ropa y hasta quiso lanzarla desde un quinto piso; sin embargo, la mujer logró salvarse.

Hacía ocho meses, Bryan Daniel García Jara (28) estuvo a punto de matar a K.L.T. (27) a ladrillazos en su casa ubicada en la calle Túpac Yupanqui. Aquella vez, la joven lo denunció en la comisaría de Tahuantinsuyo (era la tercera vez que lo hacía) y el atacante fue detenido.

Sin embargo, al poco tiempo, las autoridades lo liberaron y terminó en un centro de rehabilitación de Ventanilla.

Tras ocho meses de estar internado, García escapó del centro, según familiares de la denunciante.

Lo primero que hizo cuando pisó las calles fue volver a su casa, ubicada a unas cuadras de la vivienda de su expareja, y la buscó, sin importar que ella había solicitado garantías para su vida.

El hombre se había enterado de que la joven azafata retomó la relación con el padre de sus dos hijos menores (tiene uno más producto de otra relación), según los parientes de ella.

“El domingo por la mañana estaba afuera de mi cuarto desde las 6 de la mañana hasta las 12 del mediodía y como no me encontró se fue”, contó la víctima.

Un día después, casi a la misma hora, García Jara volvió a la casa de su expareja. Vio que la puerta estaba abierta y, luego de subir hasta el quinto piso, donde se encontraba la azafata, trepó por la ventana.

“Una vez dentro me metió un puñete y luego me agredió con la botella de un perfume en los ojos. También agarró una tabla de lavar ropa y me golpeó. Me dijo: ahora sí te voy a matar”, reveló la joven.

Agresor huyó

La joven aseguró que su expareja intentó arrojarla desde el quinto piso, pero ella se resistió como pudo. “Mi hermana salió al patio y allí estaban unos venezolanos. El agresor pensó que iban a atacarlo y por eso huyó”, dijo un familiar de la víctima.

Durante la fuga, el sujeto amenazó con asesinar a su expareja, lo que provocó temor a ella y a sus parientes.

“Pedimos que atrapen al sujeto y no vuelva a acercarse”, contó un familiar de la víctima.

K.L.T. fue llevada al Hospital Cayetano Heredia, en San Martín de Porres, y los médicos tuvieron que ponerle casi 20 puntos en la cabeza.

Ayer por la mañana, la mujer fue dada de alta y recibió la visita del personal del Ministerio de la Mujer en su vivienda.

Hasta el referido lugar también acudieron peritos de Criminalística, que inspeccionaron el cuarto y recogieron una serie de indicios.

En la cama de la víctima hallaron manchas de sangre y todos los objetos estaban regados por la habitación.

