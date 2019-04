Sujeto golpea y mantiene secuestrada por dos días a su enamorada en el Callao (VIDEO)

Un sujeto secuestró durante dos días y golpeó a su pareja en una vivienda de Carmen de la Legua.

Se trata de Luis Enrique Chepe Candia (23), quien fue detenido luego que la víctima aprovechara un descuido para pedir ayuda a su familia.

En su defensa, el sujeto dijo que él también sufría agresiones: "Todavía no lo sé (de qué me acusan), dicen que por violencia familiar".

"Ha habido agresión de parte de los dos. Los dos (consumimos drogas)", indicó.

Víctima confirma agresión

Por su parte, la víctima reveló que fue brutalmente agredida por Luis Enrique Chepe Candia durante los dos días que estuvo secuestrada en la vivienda de este.

"Me metió cachetadas en la cara, me metió puñetes, me ha golpeado las costillas", manifestó.

Al sujeto, a quien se le halló bolas con marihuana, se le ha denunciado por el delito de secuestro y violencia familiar.

HAY MÁS...