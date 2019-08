Carlos Enrique Cieza Pérez, el sujeto que mató a su enamorada con tres meses de embarazo en el cuarto donde vivían en Ventanilla, confesó cómo ocurrió el terrible crimen.

Según dijo el joven de 18 años a la Policía, todo ocurrió cuando Ana Paula Prado Tutiven le sirvió el almuerzo y a él no le gustó lo que la joven había preparado.

“Agarré su comida y la tiré al suelo y le dije vete al otro lado y si quieres cómprate otro almuerzo pero no te quiero ver. Me dolía la cabeza, no la quería ver”, dijo Cieza Pérez.

"Me empezó a golpear y le decía cálmate y... fui muy tosco. Primero la empujaba, le decía Ana Paula ya cálmate y después la agarré del cuello”, sostuvo.

El sujeto, entonces, la ahorcó en la habitación que compartían desde hacía 4 meses. “Fue un momento de ira y cuando la vi ya estaba muerta. Intenté reanimarla”.

El sujeto rápidamente hizo una maleta con la que pretendía huir del país. Antes de irse, le contó lo ocurrido a su tía, quien dio aviso a la policía antes que sujeto se fugue.

Los agentes hallaron una carta y la mochila de Carlos Enrique Cieza Pérez junto al cadáver de la víctima, el cual estaba envuelto en una frazada sobre la cama.

Según los vecinos, la pareja tenía dos años de relación pero comenzaron a vivir juntos desde hace 4 meses.

La familia de la joven nunca estuvo de acuerdo con la convivencia. Ellos llegaron hasta la morgue para recoger el cadáver.