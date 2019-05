Sujeto se hace pasar por cliente y roba 1300 soles a cambista en Miraflores│VIDEO

Un sujeto fue detenido tras robar 1300 soles a un cambista en plena Av. Ricardo Palma en Miraflores.

Se trata de Félix Alberto Molina Cosme, quien se acercó a un cambista haciéndose pasar como cliente y le pidió que le cambie dólares.

Es así que el cambista le entregó el dinero y este se dio a la fuga sin pagar con los dólares.

"Me pidió cambio de 400 dólares [...] le pagué, le di la plata y arrancó", dijo el cambista a América Noticias.

Según el comandante PNP Elías Da Silva Feijoo, sería una modalidad de este sujeto "ganarse la confianza del cambista e inmediatamente arrebatarle la cantidad que había previsto".

Afortunadamente, los serenos de Miraflores comenzaron la persecución y, junto a la Policía, lo capturaron dentro de un taxi amarillo.

Se informó que el sujeto tiene antecedentes por robo y asalto. Otro cambista llegó a la dependencia policial para denunciar que también fue víctima de Molina.

Por su parte, el cambista teme por su vida: "Que no lo dejen salir, me parece que tiene esa costumbre, no es la primera vez. Si él sale libre sabe donde estoy".