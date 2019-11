Un sujeto atentó contra su vida luego de enterarse que tenía una orden de captura por abusar sexualmente de su propia hija.

Según América Noticias, la violación ocurrió meses atrás. Tras conocer lo ocurrido, la madre acudió a la comisaría para denunciar a su esposo.

Sin embargo, el sujeto seguía viviendo en la casa con su esposa y sus hijos. Al enterarse de que el Poder Judicial había ordenado su captura, el hombre agredió físicamente a su pareja y luego tomó la decisión de atentar contra su vida.

“Tenía un problema más con mi hijita, me dijo ‘me voy a ir a la sierra, me voy a matar en la sierra’ (...) Como me había golpeado yo me había escapado abajo con la vecina y la policía lo había encontrado”, dijo la esposa del sujeto, quien admitió que constantemente era maltratada por este sujeto.

“Desde el mes de marzo de este año. Claro, el señor vivía con la señora, ha seguido viviendo como si nada hubiera pasado”, dijo una vecina.

Se informó que el sujeto era el único que llevaba dinero a la casa, por lo que actualmente la mujer está desamparada con sus siete hijos de 15, 11, 10, 7, 5, 3 y 1 año.

Personal de la Municipalidad de San Juan de Lurigancho y del Ministerio de la Mujer acudieron a la vivienda.

Violador se suicida