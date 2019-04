Sujeto tiene más de dos denuncias por violación sexual y sigue libre (VIDEO)

Tiene más de dos denuncias por violación sexual, varias denuncias por acoso y aún así, sigue libre. Jorge Luis Condori Ramón, es el sujeto que vive en Las Brisas de Chorrillos y tiene varias denuncias por jovencitas.

La madre de una de las víctimas contó que la policía de la Comisaria de Mateo Pumacahua no ha tomado bien su denuncia y, hasta el momento, no trabajan para detenerlo. Es más, ella contó que cuando tomaron la manifestación, el policía no la dejó leer la hoja y la hicieron firmar los documentos. "Insinúa que fuera su enamorado, está manipulando, no es lo que yo le conté", señaló.

Ese mismo día de la denuncia, la policía llegó a la casa de Condori Rondón, pero le dijeron que el joven no estaba en la casa, por lo que se fue.

La mujer contó que al colocar la denuncia conoció que el hombre tenía más denuncias por violación, hasta 5 casos parecidos, incluyendo una a una niña y lo encontraron en estado in fraganti, pero aún así no lo metieron preso.

La tía de dicha menor comentó que la familia del agresor la amenaza y pese a que lo encontraron infraganti, lo dejaron libre al otro día y hasta el momento no lo han detenido.

Son casi 3 años que el joven ha atacado a las mujeres de dicho asentamiento humano, por lo que ahora piden justicia para que más niñas no pasen lo mismo.

