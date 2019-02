Sujetos roban a familias afectadas por el aniego en SJL (VIDEO Y FOTOS)

Sujetos desconocidos ingresaron ayer a los departamentos de tres familias afectadas por el aniego de aguas residuales en San Juan de Lurigancho y se llevaron equipos electrónicos, dinero en efectivo, joyas y otros enseres de valor.

Diana Huari, inquilina de un departamento en el tercer piso de una vivienda ubicada en la avenida Tusilagos 135, relató que los ladrones entraron a sus cuartos aprovechando que la puerta del primer piso se mantiene abierta debido a los trabajos de limpieza y rehabilitación que se realiza en el predio por parte de trabajadores de Sedapal.

La madre de familia contó que los sujetos rompieron la chapa de su puerta, rebuscaron todos los cajones, llevándose de allí celulares, joyas y dinero ascendente a 5 mil soles, así como ropa, consola de videojuegos y una laptop.

La familia Cruz también sufrió el robo de sus electrodomésticos, ya que los ladrones entraron por la ventana (sus huellas de manos y zapatillas permanecen), mientras la familia Lozano solo sufrió la rotura de su chapa y el robo de un reloj de mano.

Las familias que sufrieron el robo pidieron presencia policial en el lugar, pues debido a la rehabilitación de los predios dañados las puertas deben estar abiertas, y responsabilizaron del hecho delictivo a Sedapal.

"Todo esto es a raíz del aniego, no podemos volver a nuestras casas porque no están acondicionadas al 100%, los ladrones piensan que nos han dado el bono 1000, pero no es cierto, solo es para los del primer piso. Dijeron 60 días de emergencia, pero aquí no hay nadie", se quejó Diana Huari, quien interpuso la denuncia en la Comisaría de Caja de Agua.

HAY MÁS...