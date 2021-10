Un sujeto no identificado suplantó la identidad de un hombre llamado Tomás Marcos Pacheco Aliaga para robar mercadería valorizada en un millón de soles a un empresario trasportista.

En declaraciones para América Noticias, el empresario reveló que el usurpador apareció en su empresa para ofrecerse como chofer: “Me presenta sus documentos personales, su brevete, su DNI, todos los documentos de conductor y le digo no hay problema, vamos a trabajar, y como se veía confiable, ayudaba a cargar, estaba pendiente del carro”.

El sujeto partió rumbo a Yurimaguas, pero al día siguiente un colega llamó al empresario y le informó que su camión estaba abandonado en plena carretera. En ese momento, el usurpador lo bloqueó del WhatsApp. De inmediato, el empresario denunció al supuesto chofer, que en los documentos aparecía como Tomás Marcos Pacheco Aliaga.





Sin embargo, el verdadero Tomás Marcos Pacheco Aliaga apareció en la empresa, pero aclaró que no era la persona que robó la mercadería, ya que hizo años atrás hizo una denuncia por la pérdida de sus documentos.

“Se me perdió el documento en el 2018 cuando me asaltaron, me asaltaron, estaba en el hospital internado (...) hice una denuncia saliendo del hospital por pérdida de documentos y la tengo esa denuncia acá”, declaró.

El hombre se mostró indignado por a pesar de su denuncia, ya es la segunda vez que este sujeto suplanta su identidad: “¡De nada! No me sirvió de nada porque supuestamente el otro señor está utilizando mi identidad”.

“No se trata de confiado, yo quiero que lo agarren a ese señor que se está haciendo pasar por mí (...) Me pasó la imagen, esos videos y esa persona yo no soy”, explicó el chofer de camiones, quien se mostró preocupado por los delitos que pueda cometer el usurpador.

“¿Qué tal mañana, más tarde llega a matar? El culpable voy a ser yo y yo no quiero que pase eso, yo tengo hijos que mantener, tengo familia”.

Por su parte, el empresario hizo un mea culpa: “Eso fue un error, no lo filtré, debí mandarlo de repente para que vean su realmente era, si tenía antecedentes (...) De repente ya no continuamos en esto porque económicamente nos ha afectado bastante”.

Los afectados piden ayuda para identificar al sujeto que suplantó la identidad del chofer.





