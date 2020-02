El joven identificado como Farid Rodríguez denunció que la noche del jueves fue víctima del robo de su vehículo que dejó aparcado en un estacionamiento aledaño al Jockey Club (Surco) tras asistir al concierto del cantante Alejandro Sanz.

El propietario del vehículo negro, de placa F0V251, contó que ingresó al citado estacionamiento al promediar las 6:30 p.m. Rodríguez señaló que pagó S/30 a unos hombres con chaleco naranja para estacionar su auto mientras participaba en el show del cantante español.

“Salí como diez para la medianoche y no estaba el vehículo. Les dije a los vigilantes y me decían que no sabían nada. Le dije a un agente motorizado y me explicó que tenía que hacer la denuncia […] El estacionamiento da para el concierto e inclusive había un cartel que decía ‘estacionamiento concierto S/30’. Entonces por eso entré hacia ese lugar y me ubicaron. [Cuando me percaté del robo] esos hombres de chalecos naranja no estaban”, refirió.

Farid Rodríguez dijo que teme ser víctima de extorsión por parte de delincuentes debido a que dentro de su vehículo habían tarjetas de crédito y prendas de vestir. Pidió a los representantes del establecimiento que fue usado como estacionamiento acelerar la entrega de las imágenes registradas por cámaras de seguridad a fin que las autoridades identifiquen a los autores del robo. La comisaría de Monterrico investiga el caso.

Joven denuncia robo de su auto en playa de estacionamiento tras acudir a concierto de Alejandro Sanz (Video: América Noticias)

