Veía frente a él cómo el fuego consumía su auto, como resignado a la pérdida de un objeto material valioso, pero, de pronto, el grito de su loro lo hizo sentirse vivo y sin pensarlo dos veces quiso ingresar en medio de las llamas y el humo para rescatarlo. “Mi loro, mi loro”, se le escuchó gritar desesperado al dueño de la casa por lo que los serenos de Surco lo impidieron y así ellos solicitaron permiso a los bomberos y entraron a rescatar a la mascota.

Loro fue rescatado en medio de llamas y humo.

Kent Harold Gutiérrez, quien estaba desbastado por la pérdida de su carro, se sintió recompensado al ver a su amigo plumífero dentro de su jaula y que el fuego no le había afectado. Derramó algunas lágrimas y lo llenó de cariño. “Gracias a Dios no te pasó nada”, le dijo.

Los bomberos controlaron el incendio. Así quedó el auto.

El siniestro ocurrió la noche del viernes en la cuadra 6 del jirón Combate de Angamos, en Surco, límite con el distrito de Barranco. Las cámaras de seguridad del Centro de Control de Operaciones captaron estelas de humo por lo que inmediatamente movilizó al personal de serenazgo.

Al llegar a la vivienda, los serenos se encontraron con el dueño, Kent Harold Gutiérrez, quien estaba desesperado y pedía ayuda. Este indicó que su auto Nissan Sentra empezó a quemarse, al parecer, por un corto circuito en el sistema. Los bomberos llegaron rápidamente.

En medio de las llamas que amenazaban con extenderse a otros ambientes de la vivienda, se escuchó el grito del loro a lo que el dueño intentó ingresar a rescatarlo. El sereno Jhosue Dancurt se lo impidió porque este estaba muy aturdido por el siniestro y era un riesgo que se exponga por lo que pidió permiso a los bomberos y entró a rescatar a la mascota.

El animalito estaba dentro de su jaula frente al auto que se incendiaba. El loro se vio afectado por el humo y el intenso calor de las llamas pero afortunadamente el fuego lo le alcanzó.

«El fuego no se extendió. Solo se prendió una parte de pasto sintético que había ahí. No hubo heridos. Al momento que llegamos había gente dentro echando agua y tierra pero se les sacó para que no respiren el humo», contó el sereno Dancurt.

Paramédicos de la Brigada de Rescate de Surco atendieron a Harold Gutiérrez tras sofocarse con el humo. Al lugar llegaron efectivos de la comisaría de Surco paras las respectivas indagaciones.