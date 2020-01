La confesión del asesino de Huaura que mató a madre e hija de cinco años

El 21 de enero un macabro hallazgo conmocionó al país: los cuerpos de una madre y su pequeña hija habían sido enterrados en un descampado de Huaura. Las sospechas apuntaban al padre de la menor.

Las víctimas mortales fueron identificadas como Luzmila López Herrera (35) y su pequeña niña J.M.L. (5), ambas habían sido estranguladas. Tras el hallazgo, el sujeto identificado como Óscar Medina Jara se dirigió Depincri Los Olivos para confesar el doble homicidio.

CONFESIÓN DEL ASESINO DE HUAURA

Óscar Medina Jara ha dado su macabro testimonio del doble asesinato: "La agarré con la pita por atrás, lo torcí bien y perdió el conocimiento", sostuvo para el noticiero 90 Central y sobre cómo acabó con la vida de Luzmila López.

Tras ello, el sujeto agregó: "Y le dije: '¿sabes qué?, me estás cansando, me estás cansando, siempre contigo, siempre te alteras, siempre me amenazas'", reveló sobre la discusión que se habría dado por la pensión de alimentos para la menor.

El asesino de Huaura narró además lo que ocurrió con su hija de cinco años: "La niña se acerca a mí y la empujo, en ese rato ya estaba nervioso", sostuvo y reveló que la estranguló "con la misma pita".

LAS ENTERRÓ. Tras esto, Óscar Medina Jara narró cómo fue que enterró los cuerpos: "Encontré la barreta... Fue mi idea hacer hueco", sostuvo.

El sujeto se encuentra bajo custodia policial y se enfrenta a cargos como feminicidio y parricidio.

OJO CON ESTO:

Amplían por 72 horas detención de mototaxista que mató a madre e hija (VIDEO)

Familiares exigen justicia por asesinato de madre y su hijita de cinco años

Mototaxista confiesa que mató a su esposa e hija de cinco años

Restos de la 'Princesita del Marañón' fueron retirados de la morgue de Chancay (VIDEOS)

HAY MÁS...