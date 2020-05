Esta madrugada, la familia de la luchadora peruana, Thalia Mallqui, ganadora de la medalla de bronce en los Juegos Panamericanos Lima 2019, se encuentra de luto por la lamentable pérdida de su hermana Jannette Mallqui.

La también deportista de Lucha Libre fue cruelmente asesinada al interior de un hotel en Bellavista, Callao.

La familia de la víctima de feminicidio culpa del hecho a Paolo Barboza, quien usó el celular de la víctima para llamar a sus parientes e informarles del deceso.

El sujeto se llevó el móvil de la víctima y ahora Thalía Mallqui pide a todos sus fans que la ayuden a dar con el paradero del quien sería el asesino de su hermana, a quien encontraron sin vida y con signos de golpes en el rostro y cuerpo.

“A todos los que conozcan a este sujeto, ayúdennos a encontrarlo, queremos justicia para mi hermana”, escribió una sentida Thalía Mallqui.

Otra de las hermanas de la víctima, Ingrid Mallqui tuvo un fuerte mensaje contra el sujeto:

"Eduardo Paolo Barboza Márquez

Es el nombre del presunto asesino de mi hermana la Justicia del hombre y la divina se encargará de que pagues maldita basura,difundan el rostro de esta basura para dar con su paradero compartan para hallarlo y que pague ese maldito".

En otro mensaje, Thalía Mallqui se despide de su hermana con sentidas palabras.

"Se que por más justicia que encontremos, por más que el culpable se pudra en la cárcel no puedo hacer nada por que estés nuevamente con nosotros, fuiste mi compañera de travesuras, inventamos cada juego en nuestra infancia y sobre todo siempre sentía tu cariño, definitivamente eres irreemplazable y nunca olvidare los lindos momentos compartidos y lo que más me duele es que no pude decirte cuánto te quería la última vez que hablamos.

Siempre te recordaré como la mujer alegre y súper cariñosa que eras,

TE EXTRAÑO MUCHO MI CERDITA", escribió la medallista.

TE PUEDE INTERESAR