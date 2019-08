A las 10 de la mañana, se registró un accidente en Carabayllo - en la quinta etapa de la urbanización San Benito - donde una persona falleció y dos resultaron heridas. Un camión impactó contra una vivienda y el chofer murió a los pocos minutos.

Diario Ojo supo que el conductor habría perdido el control del volante cuando bajaba por la avenida y, antes de impactar contra la vivienda, también chocó contra un taxi de color blanco, placa C9J690.

FOTO: ÁNGELA PONCE

“Yo estaba solo, no tenía pasajeros. Gracias a Dios que me he salvado, sino no la contaba”, dijo el taxista, de nombre Juan Carlos Gutiérrez, que salió ileso tras el accidente.

En tanto, la vivienda afectada fue la ubicada en el lote 4 manzana 1.

FOTO: ÁNGELA PONCE