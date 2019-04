Vecinos de San Luis capturan a delincuente que robó y golpeó a señora (VIDEO)

Un presunto delincuente menor de edad fue detenido por los vecinos del distrito de San Luis luego de robar y golpear a una mujer.

Según la agraviada, ella había salido de la iglesia y se trasladaba por el parque Grau, en la Urb. Túpac Amaru, cuando contestó una llamada.

En ese momento, el joven intentó robarle el celular y la agredió físicamente.

"Cuando estoy avanzando, veo que una persona camina, me tira un puñete en la cara y me quita el teléfono. Se agarró la barriga y sacó un cuchillo a las 9:30 de la mañana. Yo me asusté, me puse detrás del árbol y comencé a gritar y todos los vecinos salieron", dijo la agraviada en Buenos Días Perú.

En efecto, los vecinos se organizaron y capturaron al sujeto, quien pese a tener a la agraviada al frente, negó haberla agredido.

"¿Un puñete te he tirado?", le preguntó el joven a la mujer.

Los vecinos aseguraron que este sujeto es conocido en la zona por robar con un cómplice.

Ambos jóvenes, quienes son menores de edad, y fueron trasladados a la Depincri del sector.

HAY MÁS...