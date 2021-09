La ciudadana venezolana Iliana Ojeda Trejo se defendió tras ser acusada de robar 1 millón de dólares de la empresa transnacional en la que trabajaba en Lima.

En declaraciones para el programa “Domingo al día”, Iliana Ojeda Trejo aseguró que es “totalmente falso” que ella haya robado sistemáticamente más de 1 millón de dólares mientras era gerenta general.

“Ellos me dijeron que fuera a los bancos y tratara de retirar de las cuatro cuentas y ahí había esa cantidad de dinero. Fui a los bancos dos o tres veces hasta retirar la cantidad que se llegó. Los vouchers y todo se los dejé a él (asesor contable)”, explicó Iliana.

“Es totalmente falso porque siempre fue operaciones comunes que siempre se hacían en la empresa”, agregó la mujer.

Según Iliana Ojeda Trejo, entregó el dinero al asistente contable, pero no le pidió ninguna constancia al creer que se la enviaría después por WhatsApp o vía mail.

“No (le pidió constancia), porque en ese momento era tanta la cantidad de dinero que él me dijo que él contaba y pues luego me avisaba. Ya la relación laboral iba para un año y yo dije ‘ah bueno, normal’ [...] él quedó que ya luego me mandaba al WhatsApp o por correito el recibido”, aseguró la mujer.

“Yo fui del banco a su oficina y no me mandó nada. Yo no recibí nada”, indicó la denunciada.

Asimismo, la mujer afirmó que regresó a Venezuela porque su visa de residencia estaba por vencer y aseguró que no la pudieron contactar porque la comunicación en ese país no es buena.

“Yo no entiendo por qué ellos afirman que yo me fui con una maleta llena de dinero, eso es imposible. Pienso que la empresa no estaba cumpliendo a cabalidad cómo se debe llevar una empresa con transacciones tan anormales, creo que ellos ya querían cerrar”, manifestó.

Iliana Ojeda Trejo dijo que estas supuestas “mentiras” buscan “afectar” su reputación: “Yo no me he llevado nada, al final de las investigaciones ustedes van a tener las respuestas”.

Por su parte, el abogado de la venezolana señaló que el “único ánimo que se podría entender es que esta empresa quiere vengarse o de poder realizar el cobro de algún seguro para poder ocultar la pérdida de ese dinero a los socios fundadores, por eso le atribuyen esta pérdida a terceros”.

