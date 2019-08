Una mujer venezolana dejó a su bebé de 7 meses al cuidado de su vecina pero nunca regresó por él. El hecho ocurrió en San Juan de Lurigancho.

Según la vecina Marly Isabel Jabo Valverde, la extranjera le encargó su bebé señalando que tenía que trabajar.

“Ayer en la noche una venezolana me encargó a su bebé para yo cuidarlo toda la noche hasta las 6 de la mañana porque ella tenía que trabajar porque tenía que pagar el cuarto porque si no la iban a botar, eso fue lo que me dijo”, explicó ante la Policía.

En ese sentido, la mujer aceptó cuidar al bebé hasta la mañana del martes; no obstante, la venezolana nunca volvió por su hijo: “Yo, para ayudarla, con la condición de que iba a venir temprano a recoger al bebé, acepté. Pero a partir de las 6 que la llamé porque no me devolvía la llamada, su celular está apagado”.

“Esperé hasta la 1 de la tarde para que ella pueda manifestarse pero su celular sigue apagado, por ese motivo lo traje”, señaló Marly Jabo Valverde.

El bebé fue entregado en la comisaría PNP Santa Elizabeth en SJL, donde los efectivos policiales atendieron al menor de 7 meses.