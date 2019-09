Un mototaxista venezolano golpeó a uno de sus compatriotas porque intentó robarle tras tomar su servicio en Huaral.

Según ’24 Horas', el delincuente amedrentó al conductor durante el trayecto al mostrarle un arma de fuego, que resultó ser réplica. El sujeto pretendía robarle su celular.

El mototaxista se resistió al robo y pidió ayuda a un policía de tránsito, quien logró capturar al sujeto. Ambos fueron trasladados a la comisaría.

Al interior de la dependencia policial, el mototaxista reclamó con duras palabras a su compatriota.

“Yo también me la estoy viendo dura y yo trabajo, a veces no me llevo ni un sol y aún así trabajo”, le dijo al ladrón, quien no supo qué responder.

La indignación de la víctima no se quedó en palabras y hasta agredió físicamente a su compatriota.

“Me quiero matar a coñazos contigo porque por culpa tuya nos miran a nosotros mal, a todos los venezolanos nos miran mal por culpa de gente como tú, lo que vienen aquí a c**** (...) Yo tengo aquí dos años ya y trabajo honradamente día a día para mantener a mi familia”, manifestó el joven.