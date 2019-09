El venezolano Alberto Perozo Borjas, alias “Guasón”, cambió de versión respecto a la participación de su compatriota Angelbert Alejandro Díaz Colina, alias “Tarra”, en el descuartizamiento en San Martín de Porres (SMP).

Cuando fue detenido en Tumbes, “Guasón” dijo que “Tarra” actuaba “de lo más normal” cuando él llegó a la habitación del hostal Señor de Sipán para trasladar los restos del venezolano Rubén Matamoros y del peruano Jafet Torrico.

En ese momento, “Guasón” identificó a “Machelo”, “Tarra”, entre otros, como los asesinos.

“'Machelo', ‘Tarra’, ‘Lewy’, y ‘Chona’ fueron los que victimaron a las dos personas. ‘Tarra’ estaba dentro de la habitación 507, estaba sentado en una silla, él no se movió de esa silla durante el tiempo que estuve en la habitación 507. No vi que lo amenacen, estaba de lo más normal”, indicó Alberto Perozo Borjas a la Policía, en un video difundido por la Unidad de Investigación de Canal N.

No obstante, este sábado, durante la audiencia de prisión preventiva, “Guasón” entró en una contradicción cuando señaló que “Tarra” estaba siendo amenazado con un arma de fuego por “Machelo”.

“Me llamó Machelo y me preguntó si estaba desocupado. Me dijo que vaya al hotel. Me bañé, me cambié y fui. Subo a la habitación y veo a “Machelo”, a “Tarra” y a “Chona”. A “Tarra” lo tenía apuntado con una pistola, él estaba asustado y llorando", señaló el venezolano.

Asimismo, “Guasón" aseguró que “Machelo” lo obligó a bajar las bolsas con los restos humanos: ”Me dijo tu vas a bajar la bolsa. Yo no lo quería agarrar, doctora (jueza Elma Fernández Vergaray). Me apuntó a mí. Yo agarré la bolsa porque no quería morir. Estaba asustado y no sabía qué hacer”.