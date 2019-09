Un mujer, identificada como Victoria Titto, denunció que sus trabajadores - de nacionalidad venezolana - le robó cerca de 7 mil soles, que fue estaba destinado para el pago de un cliente y la venta del día.

“Les he dado la mano, les he abierto las puertas de mi casa, de mi negocio, no entiendo porque me pagan de esta manera (...) Los dos son de nacionalidad venezolana”, dijo la víctima en diálogo con el noticiero 24 Horas

Las cámaras de seguridad captaron cómo el extranjero recibe el dinero de un cliente. Luego aparece la enamorada del sujeto, ambos se quedan conversando un momento y a los pocos minutos huyen del local con el botín.

Una pareja de venezolanos, identificados como Douglas Joneike Osorio y Darlenis Alexandra Padrón, son acusados por una comerciante que les dio trabajo de haberle robado siete mil soles de su negocio en Santa Anita.

La dueña del local pidió a los jóvenes que le devuelvan el dinero y que, a cambio, no tomaría represalias. “Fui a su casa y me doy con la sorpresa de que habían sacado todas sus cosas (...) Lo único que les pidO, si me están viendo, devuelvan el dinero y esto quedó ahí, yo de verdad no voy a tomar represalias contra nadie porque el dinero a nadie le cae del cielo"; sostuvo.