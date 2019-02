Padre ve cómo secuestran a su hijo y suplica desesperado a los delincuentes (VIDEO)

Un joven identificado como Dayton Arteaga López casi fue secuestrado por un grupo de sujetos en los exteriores de su vivienda en el distrito de Villa El Salvador.

El pasado 14 de febrero, cinco sujetos vestidos de policías llegaron en un vehículo a la urbanización Pachacámac y abordaron a Dayton Arteaga López.

El agraviado opuso resistencia y luchó contra los sujetos por varios segundos. Cuando estaba por rendirse, los vecinos de la zona intervinieron y redujeron a los delincuentes.

"Se acercan los cuatro y me agreden con pistola en mano y me dicen que me quieren subir al carro, pero yo no me dejo subir", dijo Dayton Arteaga a América TV.

La Policía Nacional capturó a los sujetos, entre ellos al suboficial PNP Ademihr Ruesta Tardillo, quienes fueron denunciados por tentativa de secuestro.

Los otros cuatro hombres aseguraban ser policías pero tenían placas falsas.

Por su parte, Dayton Arteaga expresó que todo se trataría de un intento de extorsión.





El intento de secuestro fue registrado por los vecinos. En los videos, se escucha al desesperado padre del agraviado, quien no dejaba de gritar al ver que su hijo estaba siendo secuestrado.

