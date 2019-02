Sacerdote es brutalmente golpeado solo porque pidió que bajen el volumen en fiesta (VIDEO)

El sacerdote Miguel Montes fue brutalmente golpeado por un turba luego de pedir que bajaran el volumen de la música en una fiesta que estaba siendo realizada en la vía pública en el distrito de Villa El Salvador.

El lamentable hecho ocurrió luego que algunos vecinos del sector dos de VES mostraran su molestia por el ruido que generaba la fiesta.

Es entonces que el sacerdote, líder de la iglesia Cristo Resucitado, decidió pedir amablemente que bajen el volumen.

Sin embargo, las personas que se encontraban en la fiesta no estaban dispuestas a acceder al pedido y comenzaron a golpear e insultar al padre.

"Me golpearon, me empujaron, me bañaron en cerveza. Me empujaban entre muchos [...] me estaban agarrando y viene otro que me mete un puñete y me parte la nariz", contó el sacerdote Miguel Montes a América Noticias.

En tanto, una ciudadana venezolana salió en defensa de Miguel Montes: "Estaba en la ventana de la casa viendo, porque había mucha música, la fiesta. Cuando de repente veo que hay una gente golpeando al padre, él sale corriendo, baja las escaleras. Cuando bajé ya el padre estaba golpeado, tenía sangre en su camisa"

Pese a lo ocurrido, el cura continúa dando la misa todos los días a las 6 de la tarde; no obstante, se someterá a un cirugía reconstructiva por la rotura del tabique en el hospital de VES.

"Yo soy optimista, mi patrón es don Bosco (sacerdote) y yo lo sigo a él. Él nunca daría un paso atrás", indicó.

El cura lleva más de 4 años como líder de esta iglesia y mantiene un albergue para refugiados venezolanos. Además, los vecinos pidieron que se controle estas fiestas, ya que son realizadas en plena vía pública con alta música durante las madrugadas.

HAY MÁS...