Comerciante dejó 16 mil soles en su camión y su chofer extranjero se robó el dinero (VIDEO)

La comerciante Santona Astuvilca denunció que su trabajador, un ciudadano venezolano, le robó 16 mil soles en los exteriores del mercado José Olaya en el distrito de Villa El Salvador.

Según contó la comerciante en América Noticias, llegó al mercado junto a su chofer y repartidos, identificado como Edgardo José Torcate, el último miércoles.

Santona Astuvilca había guardado 16 mil soles en su mercadería dentro del camión, ya que tenía miedo de ser asaltada, pero nunca imaginó lo que sucedería, pues había trabajado con el venezolano durante 8 meses.

Robo

"El dinero lo he tenido escondido dentro de la mercancía. Me cuido de los asaltos porque ya sufrí varios asaltos a mano armada, a temor de eso traigo parte del dinero en el cajón", dijo la comerciante.



Una vez en el mercado, Santona Astuvilca ingresó a dejar un pedido y ordenó a su trabajador que bajara las bolsas de papas.

Al ingresar al camión, Edgardo José Torcate habría encontrado el dinero. El sujeto tomó los 16 mil soles para luego huir con rumbo desconocido.

"Me percato porque yo salgo de inmediato y veo que el chofer no estaba. Dejó la llave colgada en la parte de adelante y no estaba [...] llamé al teléfono y estaba apagado", explicó Santona.

"No es justo que me pase esto. Yo le he dado un trabajo, le he brindado todo y me hace esto", agregó.

El caso se encuentra en la comisaría de Tablada de Lurín.

