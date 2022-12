Un padre de familia fue estafado con la compra de un televisor de 45 pulgadas. El encontró una empresa que ofrecía la opción de pagar en cuotas estos productos, por lo que decidió adquirir el electrodoméstico aprovechando las fiestas navideñas.

De acuerdo a Latina, el hombre -quien prefirió mantener en reserva su identidad- deposito S/400 a Anahis Aureli Carrero, una supuesta trabajadora de la empresa Nobox Perú Apple.

“Hice el deposito el día sábado. El señor que me vendió el televisor me dijo que me iba a pasar con la de facturación y en ese momento me escriben al WhatsApp diciéndome que necesito pagar S/325 por el seguro del electrodoméstico. Dije que no necesitaba el seguro y que me trajeran el televisor para ponerlo en mi casa. Me siguieron insistiendo que debía pagar ese dinero a parte de los S/400. Les dije que no tenía, me insistieron y a las finales me bloquearon de WhatsApp”, contó el agraviado, quien reside en Villa El Salvador.

Tras ser bloqueado y preocupado por su dinero, el padre de familia llamó a la empresa donde le confirmaron que había sido estafado. “Me dijeron que personas habían llamado a su empresa y que otra estaba suplantándola”.

Estafan a familia con compra de televisor. Foto: Latina

El agraviado asentó la denuncia correspondiente en la comisaría de VES, donde se dio con la sorpresa que había dos empresas con el mismo nombre, solo una letra hacía la diferencia.

Además, indicó que confió en dicho contacto porque veía en sus estados de WhatsApp que entregaba los electrodomésticos y subía las fotos de las transferencias de los compradores.

“Yo ese contacto lo tenía hace tiempo y como ponía en sus estados de WhatsApp, yo me sentí un poco confiado. Entonces como pasó más de un año dije que iba a comprar por ahí como a veces no tengo tiempo para ir a una tienda. Entonces me contacté, hice el depósito y lamentablemente pasó esto”. señaló.