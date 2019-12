El cuerpo quemado de una mujer fue hallado esta mañana en la Av. Las Gardenias, en la ampliación Cerro Centinela, por vecinos del sector Arenal Alto, en el distrito de Villa María del Triunfo.

Luz Solorza, vecina de la zona, detalló que el hallazgo del cadáver fue al promediar las 5 a.m. cuando uno de los vecinos salió a trabajar con su mototaxi y vio el cuerpo sin vida de una mujer en la falda de un cerro.

Foto: Christian Zamudio

“A eso de las 5 a.m. me dicen a mí, como dirigenta vecinal, que detrás del mercado de mi asentamiento hay un muerto”, precisó. Asimismo, indicó que a eso de las 3 a.m. ella oyó un fuerte ruido pero no salió a ver de qué se trataba.

Foto: Christian Zamudio

El citado medio informó que el rostro de la fémina está completamente quemado y es irreconocible. Asimismo, hay huellas de sangre desde la parte alta del cerro, por lo que se presume que el cadáver fue arrastrado por el lugar.

De momento se desconoce la identidad de la mujer. En tanto, agentes de la Policía Nacional ya se encuentran en la zona para las diligencias correspondientes del caso.