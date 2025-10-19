Daños materiales provocó la fuerte detonación de una carga explosiva que dejó un extorsionador en la puerta de un hostal de la urbanización San Judas Tadeo, en Trujillo.

Los daños materiales son cuantiosos, indicaron peritos sobre lo ocurrido en negocio de Trujillo.

Una casa aledaña sufrió la rotura de vidrios de ventanas y un inmueble de tres pisos y un auto acabaron con sus lunas rotas.

Cuándo

A las 8:25 de la noche del último viernes, un sujeto llegó caminando hasta el negocio que se ubica en el cruce de las avenidas Antenor Orrego y Los Colibríes.

En el frontis del hostal Axel, en la vereda, el hampón dejó una bolsa blanca y se acerca a la puerta principal del establecimiento.

Cámaras

De inmediato, como se ve por imágenes de una cámara de seguridad, sacó un explosivo que enciende y arroja al local, para luego huir corriendo por la avenida Los Colibríes y escapar junto a su cómplice que lo esperaba en una moto.

Lento

El explosivo demoró 1 minuto y 14 segundos en estallar y el fuerte estruendo provocó pánico entre los residentes y los transeúntes.

La explosión dañó la mampara de la puerta principal, de vidrio grueso, y rajó parte de la estructura del ingreso y la cerámica del piso.

Los vidrios de las siete ventanas de los cuatro pisos del predio quedaron destrozados y regados en el piso. Trascendió que extorsionadores exigen cupos a los dueños del hostal.