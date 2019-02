Xoana González envía fuerte mensaje a Rodrigo Valle tras el fin de su matrimonio

Xoana González anunció recientemente que había decidido terminar su matrimonio con Rodrigo Valle, ya que la distancia había afectado su relación. Tras el anuncio, la modelo argentina envió un mensaje a su todavía esposo a través de Instagram.

Y es que Xoana González aseguró que no habla con Rodrigo Valle desde hace varios días, por lo que no sabe del supuesto viaje a Argentina que este habría realizado para intentar solucionar sus problemas: "Para los que me preguntan, no tengo idea dónde está Rodrigo si está en Argentina o en Perú, no nos hablamos hace 6 días y el pasaje ya lo había comprado hace un mes. ¡No tengo la data de la hora, ni el vuelo, ni nada!", escribió la modelo.

En tanto, Xoana González contó que su esposo la bloqueó de las redes sociales y que, en caso viaje a Argentina, debería avisarle: "Si él quiere saber algo, me desbloquea y ya. No voy a quedarme esperándolo en casa depilada y maquillada, el que quiere hablarme que lo haga, solo pasé un trapo pero por el olor a perro, nada más, sigo con pelos y bigotes y no pienso calentar la cera. Y ya dejen de preguntarme, y los videos son viejos, son porque una es una masoquista que se mira todos nuestros videos y fotos mientras comía helado y tomaba alcohol".

Junto a este fuerte mensaje, la modelo compartió románticos videos que Rodrigo Valle le dedicó cuando todavía eran pareja.