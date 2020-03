La periodista Juliana Oxenford ha opinado sobre el terrible caso de la pequeña Camilita, una menor de 4 años que fue víctima de violación y luego asesinada por un hombre, presuntamente un adolescente de 15 años.

Sus comentarios, sin embargo, no fueron bien recibidos por algunos de sus seguidores en Twitter, quienes cuestionaron su posición en contra de la madre, Mirella Huamán, de 22 años.

“Leo y escucho muchas voces opinando sobre el caso de la niña asesinada de 4 años. Aquí el único responsable es ese maldito asesino, por supuesto. La madre debe estar devastada, no se justifica buylling hacia ella, pero no puedes dejar a dos niñas al cargo de otra niña. No puedes”, escribió la periodista en su red social. Esto fue cuestionado por sus seguidores que defendían el derecho de una madre a trabajar y dejar a sus hijos al encargado de otra persona.

Oxenford señaló que hacía referencia a la responsabilidad de la madre de dejar a su hija con otra menor de edad.

“Estás minimizando a las mujeres pobres que cargan con sus hijos, que no los dejarían con otro menor. Vivo con agua, luz y algunas comodidades y - pudiendo quizás pagar por ayuda- cargo con mi hija a todos lados cuando no tengo con quien dejarla”

“Yo cargo con mi hija a todos lados pidiendo quizás pagar a alguien que la cuide. El tema no va por ahí”

Además, pidió a sus seguidores preocuparse también por la niña de 9 años que estuvo ‘a cargo’ de las dos hijas de Mirella, hasta que una de ella fue raptada.

"¿Te has puesto a pensar la culpa que debe cargar la niña de 9 años que tenía la ‘responsabilidad’ de cuidar a otras dos pequeñas?

“Así fuera (Lima) una ciudad segura, no puedes dejar a niños a cargo de otros niños”

