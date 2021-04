El candidato presidencial por el Partido Nacionalista Peruano y expresidente, Ollanta Humala calificó de ‘zonzos’ a los postulantes que decidieron realizar desayunos electorales en plena pandemia del Coronavirus.

El exmandatario cuestionó duramente a los candidatos y expresó su indignación al salir del Colegio Champagnat de Surco luego de emitir su voto.

“He visto que candidatos, de manera irresponsable, están haciendo desayunos. A qué zonzo se le ocurre hacer un desayuno en plena pandemia teniendo a diez o veinte personas en una mesa. La verdad es que estoy un poco enervado por la irresponsabilidad que se está viviendo”, sostuvo Humala.

En esa línea, el líder del partido Nacionalista tildó de ‘mediocre’ el proceso electoral que se viene realizando este 11 de abril.

“Este es un proceso mediocre, uno de los peores procesos electorales que he visto en mi experiencia política. Un presidente que a estas alturas está haciendo un llamamiento a los voluntarios, por qué no lo hicieron en su momento. Hay muchas mesas que no se han completado porque este Gobierno ofreció vacunar a todos los miembros de mesa y no los ha vacunado, y hay gente que con justo temor no ha venido”, añadió.

