El abogado del expresidente Martín Vizcarra, Fernando Ugaz, calificó como “absolutamente ilegal” el pedido de prisión preventiva contra su defendido que ha planteado el fiscal Germán Juárez Atoche por el caso “Club de la Construcción”.

“Este es un pedido absolutamente ilegal. Son aspirantes a colaboración eficaz, no son colaboradores eficaces. Ninguno de los que ha propuesta la fiscalía son colaboradores eficaces. Son aspirantes y a todos ellos se les ha levantado al reserva de identidad”, dijo esta mañana en declaraciones a Exitosa.

Ugaz precisó que los aspirantes a colaboración que han imputado el supuesto cobro de coimas a Vizcarra Cornejo son Fernando Castillo Dibós, Rafael Granados, Javier Jordán Morales, Elard Paul Tejeda y José Manuel Hernández, este último exministro del gobierno de Martín Vizcarra.

“Ellos sí tienen acusación por lavado de activos y son pedidos de prisión de acusaciones por más de 20 años de pena privativa de libertad. Y ellos han confesado sus delitos [...] Tratan de llevar a un expresidente de la República por un hecho que vienen a recordar luego de 10 años con corroboraciones que van desde ‘mi secretaria me dio, mi chofer me dio, mi conserje me dijo’. Son definitivamente situaciones que no tienen ningún nivel de corroboración”, aseguró Fernando Ugaz.

El abogado de Martín Vizcarra garantizó que “nunca” se va a encontrar una prueba contundente sobre la entrega de dinero que habría recibido su defendido, por lo que los aspirantes a colaboración eficaz se han juntado y han presentado como prueba testimonios de personas que todavía trabajan para ellos.

“(Martín Vizcarra) ha entregado su pasaporte biométrico, diplomático, ha ido a declarar 6 veces a la fiscalía, ha pedido que vayan a su casa a investigar, que se lleven su computadora, celulares, que vayan a Moquegua, a Lima [...] El señor tiene un impedimento de salida del país que está cumpliendo rigurosamente y está acatando todas las citaciones. ¿Eso es motivo suficiente para pedir prisión?”, concluyó.

Según el pedido de 18 meses de prisión preventiva del fiscal Germán Juárez, han encontrado como nuevas pruebas el registro de comunicaciones telefónicas entre Martín Vizcarra, el exministro de Agricultura e intermediario con las constructoras José Hernández, Rafael Granados de ICCGSA y Elard Paul Tejeda de Obrainsa. Las comunicaciones fueron antes y después de haberse adjudicado la buena pro para construir el Hospital Regional de Moquegua y del proyecto Lomas de Ilo.

La jueza María de los Ángeles Álvarez será la encargada de evaluar el pedido de prisión preventiva en los próximos días y decidir si la aprueba o rechaza en el plazo de ley.

VIDEO RECOMENDADO

Coronavirus Perú: ¿Qué trámites debo realizar si mi familiar fallece en casa?

TE PUEDE INTERESAR