El abogado del presidente Pedro Castillo, Benji Espinoza, justificó que la cuñada del mandatario, Yenifer Paredes, permanezca en calidad de prófuga de la justicia al no haberse entregado a pesar de tener una orden de detención preliminar en su contra aprobada por el Poder Judicial.

“Como abogado, yo le puedo decir claramente, creo que las personas tienen derecho a resistir órdenes de detención que no estén bien motivadas”, aseguró ante la prensa la noche del jueves, mientras se realizaba una diligencia de allanamiento a la residencia de Palacio de Gobierno.

“Si una persona se resiste a entregarse mientras se resuelva si su detención está bien o no, no está escapándose ni está fugando. Lo que está haciendo es conservar su libertad y cuestionar y censurar la decisión que emana en primera instancia, no es en instancia definitiva”, agregó Espinoza.

El abogado de Pedro Castillo justificó que Yenifer Paredes esté como prófuga. (América TV)

El defensor legal de Pedro Castillo y de su esposa, Lilia Paredes, negó ser abogado de Yenifer Paredes pero participó en la diligencia que se demoró en iniciar en Palacio de Gobierno por ausencia de algún representante del mandatario.

Al respecto, Benji Espinoza cuestionó la medida al señalar que el Poder Judicial ha aprobado una orden de búsqueda contra la cuñada de Castillo Terrones en Palacio de Gobierno a pesar que ella ha dicho en reiteradas ocasiones que vive en Cajamarca y no en Lima.

“No solo no estaba Yenifer, sino que no se encontró ninguna prenda de ella. Ningún elemento de ella, ningún enser de Yenifer Paredes”, precisó.

Por esto, el abogado calificó la medida como “inédita e insólita”, así como “desproporcionada, irrazonable e ilegal”.

“Por eso es que dentro del plazo de tres días, vamos a hacerlo cuanto más rápido sea posible, vamos a interponer y fundamentar recurso de apelación para que sea una sala penal de apelaciones la que pueda revocar o anular la decisión del juez que concedió el allanamiento”, explicó Espinoza.