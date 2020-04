Hace un año, el 17 de abril de 2019, el expresidente Alan García acabó con su vida cuando iba a ser detenido, de manera preliminar, por la Policía Nacional en su casa, en el distrito de Miraflores, en medio de acusaciones de haber recibido pagos ilegales de la constructora brasileña Odebrecht.

Nada hacía presagiar este final, ni siquiera el 3 de diciembre de 2018, cuando el Gobierno de Uruguay le negó el asilo político que el líder aprista había solicitado el 18 de noviembre de ese mismo año.

Un día antes, el Poder Judicial aceptó el pedido del fiscal José Domingo Pérez y había dictado 18 meses de impedimento de salida del país en su contra por las irregularidades detectadas en la construcción de la Línea 1 del Metro de Lima.

A continuación, una cronología de lo sucedido el día de la muerte del expresidente y los hechos posteriores.

17 de abril: El juez Juan Carlos Sánchez Balbuena, del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria Anticorrupción, emitió una orden de detención preliminar por 10 días contra el exmandatario Alan García y otros funcionarios de su segundo gobierno (2006-2011).

Cuando iba a ser detenido, el expresidente subió a su habitación y se encerró afirmando que llamaría a su abogado. Allí usó un arma de fuego que acabó con su vida. Los agentes lo trasladaron de urgencia al hospital José Casimiro Ulloa.

La entonces ministra de Salud, Zulema Tomás, informó que García Pérez sufrió tres paros cardiorespiratorios y que su pronóstico era reservado. El hospital informó del deceso de Alan García a las 10:05 am., debido a una hemorragia cerebral masiva.

En horas de la noche, el féretro con los restos de Alan García fue llevado a la Casa del Pueblo, sede central del Partido Aprista en el Cercado de Lima. La familia del líder aprista rechazó los funerales de Estado ofrecidos por el Gobierno.

18 de abril: Diversas personalidades llegaron hasta la Casa del Pueblo para despedir al expresidente, como el fundador del Partido Popular Cristiano (PPC), Luis Bedoya Reyes, los excandidatos presidenciales Lourdes Flores Nano y Raúl Diez Canseco; entre otros.

También lo hizo el líder del Partido Nacionalista, Ollanta Humala, quien no pudo llegar a la capilla ardiente por la oposición de los apristas. La fiscalía determinó la extinción de todas las causas seguidas contra Alan García tras su fallecimiento.

19 de abril: Antes del trasladado de los restos de Alan García al cementerio de Huachipa -donde fueron cremado-, Luciana García Nores, una de las hijas del exmandatario, leyó una carta en la que Alan García explicaba su decisión de quitarse de la vida.

“Cumplido mi deber en la política y en las obras hechas en favor de pueblo, alcanzadas las metas que otros países o gobiernos no han logrado, no tengo por qué aceptar vejámenes. He visto a otros desfilar esposados guardando su miserable existencia, pero Alan García no tiene por qué sufrir esas injusticias y circos. Por eso, le dejo a mis hijos la dignidad de mis decisiones; a mis compañeros, una señal de orgullo, y mi cadáver como una muestra de mi desprecio hacia mis adversarios porque ya cumplí la misión que me impuse. Que Dios, al que voy con dignidad, proteja a los de buen corazón y a los más humildes”, decía parte de la misiva.

23 de abril: El exrepresentante de Odebrecht en el Perú, Jorge Barata, declaró a los fiscales peruanos en Brasil que la empresa brasileña entregó aportes a la campaña presidencial de Alan García en 2006, a través de Luis Alva Castro, alias ‘Laque’.

Según informó IDL Reporteros, fue Luis Alva Castro quien solicitó el aporte de U$S200 mil para la campaña presidencial de García Pérez ese año. Tras dichas revelaciones, el Partido Aprista brindó una conferencia de prensa, donde el excongresista Jorge del Castillo aseguró que Alan García era “inocente”.

“Por tercera vez, Barata ha señalado que Alan García no pidió ningún aporte para él ni para el partido, ni directa ni indirectamente, por tanto, esto nos lleva a la conclusión que era absolutamente cierto cuando Alan García decía que no se vendía, por lo tanto, Alan García es inocente”, dijo Jorge del Castillo.

24 de abril: Jorge Barata declaró que el expresidente Alan García conocía de los sobornos pagados por la constructora brasileña durante el gobierno de Alejandro Toledo (2001-2006) para la adjudicación de las obras de la carretera Interoceánica Sur, y que pese a ello permitió que la empresa siga operando en el país.

Barata también reveló que hizo pagos por U$S3 millones de dólares a Luis Nava, secretario de Alan García en su segundo gobierno, para que el proyecto de la carretera Interoceánica siguiera adelante y que entonces Nava era un personaje muy influyente debido a su cargo en Palacio de Gobierno.

El exejecutivo de Odebrecht puntualizó además que hablar con Luis Nava era como hablar con Alan García y que el codinome (sobrenombre) de Nava era ‘Chalán’, como aparece en documentos de la caja 2 (dinero para pago de sobornos) de la constructora brasileña revelados por IDL Reporteros.

Sin embargo, para el dirigente aprista Omar Quesada, en el Partido Aprista Peruano se sintieron “satisfechos” con las declaraciones de Barata, ya que –según su lectura– ha exculpado a García Pérez al señalar que este jamás le pidió dinero directamente.

“No hay, ni habrá responsabilidad penal de Alan García por dos temas: porque se extinguió con el fallecimiento y otra porque en estas declaraciones para nosotros nos satisface que Barata no lo haya inculpado a Alan García y aun inculpándolo hubiera tenido que corroborar sus declaraciones”, remarcó.

30 de abril: Durante un interrogatorio ante la fiscalía, el ex vicepresidente de Petroperú Miguel Atala confesó que el US$1.3 millón que la constructora brasileña Odebrecht le depositó en la Banca Privada de Andorra era en realidad para Alan García. Dijo que le entregó la totalidad de este dinero al líder del Partido Aprista en varias armadas.

“Yo le entregaba dinero que tenía de mis negocios personales, los cuales eran compensados con los activos que me habían depositado previamente en la cuenta bancaria de Ammarin Investment INC en la Banca Privada de Andorra, siendo que estos dineros de la BPA, antes de llegar a mi persona, habían sido depositados en una cuenta de mi titularidad del Banco Scotiabank Sucursal Panamá, luego de lo cual ese dinero fue transferido a propia cuenta bancaria en Lima”, subrayó.

En respuesta, el exministro Luis Gonzales Posada mostró su desazón por la confesión del exfuncionario de Petroperú y pidió escuchar más testimonios. “Es una información extremadamente grave, que nos desconcierta a todos y que necesita una amplísima y pormenorizada explicación de parte del señor Atala”, dijo al diario ‘El Comercio’.

“Hay que esperar, hay que confirmar, hay que escuchar lo diga Atala, lo que diga Luis Nava y finalmente tenemos que tomar una decisión”, añadió el también excongresista.

VIDEOS RECOMENDADOS

Alejandra Baigorria responde a sus detractores

Alejandra Baigorria responde a críticas por sus mascarillas - diario Ojo

TE PUEDE INTERESAR