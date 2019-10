El abogado Ronal Contreras, defensa de Roxanne Cheesman, cuestionó a los miembros del equipo especial Lava Jato por ordenar el allanamiento de un inmueble en el balneario Los Cocos de la expareja del expresidente Alan García.

“La fiscal [Meryl Huamán] me manifestó que Roxanne Cheesman no tiene calidad de testigo ni de investigada, por lo tanto no sé cómo van a allanar un domicilio de una persona que no es ni testigo ni investigada”, indicó a Canal N.

El abogado indicó que, si bien la resolución del allanamiento señala que Cheesman es una “tercera afectada” por declaraciones de otro investigado [Luis Nava], analizarán el documento para “ver qué acciones legales” tomar.

Contreras reiteró que la vivienda allanada “en ningún momento” estuvo a nombre de Alan García y aseguró que Cheesman compró la propiedad con su propio dinero. “No tiene nada que ver en este tema su expareja”, manifestó.

Asimismo, contó que representantes del Ministerio Público se llevaron dos documentos del inmueble “que ellos creen que son relevantes”. No obstante, para el abogado, los oficios sustraídos “no tienen ningún tipo de coherencia”.

Esta mañana, la fiscalía allanó el inmueble de Roxanne Cheesman ubicado en la playa Los Cocos, en Asia, tras las revelaciones de Luis Nava, exsecretario general de la Presidencia durante el segundo gobierno de Alan García.

Nava dijo ante el equipo especial Lava Jato, para sustentar su versión de la entrega de dinero de Jorge Barata a favor del exmandatario aprista, que durante su segundo mandato Alan García “me comentó sobre la propiedad que compró a nombre de su pareja Roxanne Chessman. La propiedad se encuentra ubicada en la playa del balneario Los Cocos, en Asia”.