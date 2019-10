Ricardo Pinedo, exsecretario personal del fallecido Alan García, aseguró que Luis Nava, exsecretario de la Presidencia durante el segundo del exmandatario, no ha presentado pruebas que corroboren su confesión sobre las entregas de dinero del exrepresentante de Odebrecht en el Perú, Jorge Barata, desde el 2006.

“Después de seis meses no encuentran mejor argumento que echarle la culpa a un fallecido que ya no se puede defender, cuyos abogados ya no tienen acceso al expediente [fiscal] […] Nava dice ‘tengo conocimiento’, no dice ‘yo he visto’”, afirmó en Canal N.

Según el testimonio de Luis Nava, difundido por IDL Reporteros, describe a Barata como un “hombre elegante, de corbata y zapatos finos” que “cargaba una lonchera de alimentos tipo escolar”. Indicó que asociaba la lonchera con que Barata era “un hombre enfermo que llevaba una dieta especial”; sin embargo, tiempo después tuvo conocimiento que a través de estas se transportaban cantidades de dinero.

Ricardo Pinedo precisó que Luis Nava deberá “demostrar su decir” ante los fiscales puesto que su confesión está basada en “que tiene conocimiento”, pero no en que ha sido testigo.

“Las frases del señor Nava son: ‘tengo conocimiento’, no dice ‘a mí el señor Barata, delante de mí le ha entregado a Alan García’, dice ‘tengo conocimiento’ […] Este señor, sindicado por su propio hijo como un delincuente por recibir dinero del señor Barata, tendrá que demostrar su decir”, dijo.

Cuestionó también que la confesión de Nava llegue seis meses después del fallecimiento del exmandatario.

“Después de medio año, hoy día, 17 [de octubre], recordar cosas que nunca las dijo y que las tendrá que sostener. Felizmente la verdad al final se va a imponer”, señaló.

Finalmente, indicó que esta confesión se trata de “un golpe publicitario más ante la incapacidad de la fiscalía de presentar pruebas”.

“Decir y hablar puede decirlo [sic] cualquiera, sin sostener ninguna prueba, ningún elemento de convicción. Esperaremos con fe y que este delincuente corrobore su dicho que ha realizado ante la fiscalía”, reiteró Pinedo.