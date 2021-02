Hacer una gran reforma de salud y acabar con la inseguridad ciudadana son las dos prioridades que atenderá, en un eventual gobierno, el candidato a la presidencia por el Partido Popular Cristiano (PPC), Alberto Beingolea, quien conversó con OJO sobre sus propuestas.

El Perú afronta una de las más graves crisis sanitarias. ¿Cómo califica lo hecho por la gestión de Martín Vizcarra y, ahora, el presidente Francisco Sagasti?

Lo de Vizcarra fue un desastre. Ha sido el peor presidente del mundo en la lucha contra la pandemia porque los números son los peores del mundo, porcentualmente hablando. El porcentaje de muertes, el porcentaje de pérdida de empleo. No pudo contra uno ni contra el otro. Nos mató el virus y nos mató el hambre. Han sido los números más desastrosos del mundo. Creo que Sagasti evidentemente lo está haciendo mejor porque no era muy difícil hacerlo mejor, pero también ha cometido errores de entrada que habría que procurar mejorarlos. Esa es la razón, por la cual yo he lanzado una convocatoria a todos los candidatos.

¿Con qué propósito?

Yo creo que la atención de la pandemia no debería ser una razón de disputa ni diferencia (...) Yo propongo que nos juntemos e intentemos quitar esto del debate electoral, introducirlo en un gran factor de unidad nacional en donde todos unamos esfuerzos para comprar vacunas y generar una red distribución que pueda llegar muy rápido a la vacunación (...) Hay una norma peruana que dice que frente a situaciones de crisis, el Estado debe asumirlo todo, pero el Estado no tiene capacidad para asumirlo todo, entonces tenemos que hacer un pacto todos de que, llegado el caso, nadie va a pretender acusar a quien tomó decisiones que van a salvar vidas hoy y eso me lleva al segundo tema: hay que abrirles la puerta al sector privado. Se dice y con razón que esto podría generar discriminación, pero en este momento necesitamos sumar todo. Si algunas personas con capacidad económica pueden comprar su vacuna son menos las que necesita comprar el Estado para atender a toda la población. Un peruano vacuna es un problema menos.

Entonces, ¿está de acuerdo con que privados comercialicen las vacunas?

Ante la incapacidad que ha mostrado el Estado, estoy de acuerdo con cualquier cosa que signifique salvar vidas (...)

Pero esto generaría inequidad...

Se están muriendo todos sin distingo. El Perú necesita comprar 60 millones, si el sector privado nos puede liberar de 5 millones me está aliviando el trabajo porque si sigamos diciendo no tú no te metas, va a ser cada vez más difícil y nos vamos a morir igual, y todos contagiamos. De lo único que se trata de pensar es en la vida, necesitamos salvar vidas, cuantas más vidas se salven, mientras menos gente produzca contagio, más rápido saldremos de esta situación.

De llegar a la presidencia, ¿qué cambio impulsaría en la atención de la pandemia?

Tenemos que hacer la gran reforma de salud, con un prisma especial: la pandemia, que ha evidenciado nuestros problemas más grandes. No se trata de tener grandes hospitales -se trata de eso también- pero se trata de tener una red eficiente de atención a la salud que pasa por prevenir que te enfermes, no por curarte cuando estés enfermo y mucho menos por llegar a la emergencia cuando estás muriéndote, el tema es que no llegues ahí (...) Lo primero (que haré) es reforzar la primera línea de atención, es más barato, rápido y eficiente. (Para eso) necesitas contratar personal competente para la posta médica, necesitas hacer un barrido e identificar cuáles requieren mejorar su infraestructura. Este primer sistema educa, previene y detecta rápido.

Otro problema que enfrentamos es la falta de empleo ¿qué plantea para los peruanos que han perdido su trabajo?

El slogan de nuestra campaña va por ahí: chamba. Yo he hecho de todo en mi vida, no le huyo a la chamba. Yo trabajo para vivir, hay muchos candidatos que no saben lo que es trabajar. Si queremos salir adelante de esta crisis es generando trabajando (...) ¿Y dónde trabajar? No hay mayor generador de riqueza que el impulso privado, por lo que hay convocarlo, no espantarlo. Se trata de convocar a la inversión privada, de alentar el esfuerzo privado, pero orientarlo a un trabajo social que genere buen empleo y, en ese sentido, alentamos la minería (...) Si se cumplen todos los estándares, Tía María y Majes Siguas II van.

Pero la oposición de la población se debe a factores ambientales...

Controlando el tema ambiental tienen que ir. Y de lo que yo he revisado están cumpliendo los estándares.

En el ámbito de trabajo, otro tema es la informalidad, ¿cómo la abordará?

Los informales no son enemigos de los peruanos. Los informales son peruanos que trabajan, que chambean para salir adelante. Hay un candidato que dice que va a pelear por la seguridad ciudadana porque se disfraza y sale a corretear ambulantes. Eso no es combatir la delincuencia, eso es corretear a peruanos que trabajan. Hay que darles oportunidad de varias maneras. Primero, deja de perseguirlos y admite que son tus socios y sedúcelos para que entren al camino de la formalidad con incentivos tributarios.

Una de las aristas de la seguridad ciudadana es la Policía. Después de su actuación en las marchas de noviembre, se ha hablado de reestructurarla. ¿Usted se inclina por ese camino?

Yo me indigno por eso. La forma cómo ha sido maltratada la Policía, cómo ha sido vapuleada, yo la rechazo absolutamente. El que pueda haber un policía que haya hecho mal su trabajo, no tiene que ver con que maltratemos a la Policía como la hemos maltratado porque después quién te va a defender en las calles (...) Yo creo que el principal problema del país es la inseguridad ciudadana, yo aspiro en nuestro quinquenio a que el peruano trabaje y que los chicos estén todos estudiando y, para eso me comprometo a dos cosas: acabar con el COVID-19 y los delincuentes. Y en el caso de la seguridad ciudadana comienza por la Policía (...) ¿Cómo queremos después decir quién va a luchar contra la inseguridad ciudadana si a nuestro brazo armado lo hemos maltratado?

Pero reconoce que hubo abusos por parte de la Policía, por ejemplo, en el caso específico de la marcha que terminaron con dos jóvenes fallecidos...

Yo no conozco y, por supuesto, condoliéndome con la familia de los fallecidos, marchas de esa naturaleza en el mundo que no terminen con tragedia por un lado o por el otro. Dicho eso, estoy esperando hasta ahora que alguien determine quiénes fueron los culpables porque estos tienen nombre y apellido, no es la institución policial (...) Yo tengo amigos policías que lloran porque sus camaradas de armas mueren productos del virus porque la gente irresponsable sale y ellos se contagian, o mueren producto del delincuente porque tratando de cuidarse los terminan matando. Eso se tiene que terminar o vamos a estar a orden de la delincuencia como ya lo estamos (...) Lo primero para combatir la inseguridad ciudadana es fortalecer a la institución más importante de la lucha contra el crimen: la Policía. Que sepan los policías que si yo asumo la presidencia, ellos van a tener a alguien que los va a respaldar.

El delincuente de hoy es más avezado, ¿cómo se abordará desde un gobierno del PPC la lucha contra la delincuencia?

El primer elemento para combatir la inseguridad es recuperar la moral de la Policía. Es decirles a candidatos como Urresti y Forsyth que respeten a la institución, no se disfracen de Policía, no lo son. El que lleva el uniforme policial se lo ganó estudiando, trabajando, no se hace un show con el trabajo policial, hay que trabajar con ellos y, para mí es indispensable generar una Defensoría de la Policía, pero eficiente. Tenemos que ponerle el mejor servicio legal. Dos, con ese respaldo, necesitamos más y mejores policías. Hay que sacar a los policías de las tareas absurdas y darles mejor formación. En el fenómeno criminal, al igual que en salud, creo que la prevención es lo principal y hoy, a través del Conapoc (Consejo Nacional de Política Criminal), tenemos información para actuar.

DATO. Para Beingolea, el teletrabajo llegó para quedarse, por lo que se compromete a reglamentarlo y promoverlo después de la pandemia. Además, apuesta por reducir la jornada laboral y medir la productividad.