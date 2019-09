Alberto de Belaunde (Bancada Liberal) lamentó que -a su parecer- desde el Congreso no se hagan “los esfuerzos” para debatir el proyecto de adelanto de elecciones generales al 2020 presentado por el Ejecutivo y, por el contrario, se esté “boicoteando”.

“Vivimos un momento de grave crisis institucional y lamento que desde el Parlamento no se estén haciendo los esfuerzos y no solo no se están haciendo los esfuerzos, sino que se está boicoteando cualquier esfuerzo de salida institucional”, afirmó en conferencia de prensa.

Como se recuerda, hoy la Comisión de Constitución presidida por la legisladora Rosa Bartra (Fuerza Popular) debatirá el predictamen sobre el proyecto de reforma constitucional que recomienda su envío al archivo.

“El día de hoy se planea mandar al archivo la propuesta de adelanto de elecciones sin dejar que haya un debate adecuado, sin permitir el espacio para el diálogo político”, sostuvo De Belaunde.

El parlamentario reafirmó la posición de su bancada de que el proyecto de ley pase al pleno del Legislativo y sea debatido entre todos los congresistas.

“Este proyecto no debe verse en la Comisión de Constitución dado que este proyecto será el más importante que vea este Parlamento creemos que el país y la historia deben saber cómo vota cada uno de los 130 congresistas y por eso, creemos que debe ir directamente al pleno. Esa será la posición de la Bancada Liberal, la bancada de Nuevo Perú y otras, para que la Comisión de Constitución no vote el proyecto y pase al pleno”, detalló.

Finalmente, De Belaunde consideró que existe un “sector importante” de Fuerza Popular que “no cree en el diálogo” y que intenta, con sus votos, enviar al archivo la propuesta de adelanto de elecciones, por lo que saludó que diferentes sectores de la sociedad civil se manifieste al respecto.