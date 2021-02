El médico Alejandro Aguinaga se pronunció luego que su nombre apareció en la lista de 487 personas que recibieron la vacuna china Sinopharm como parte de las “dosis de cortesía”.

En diálogo con América Noticias, el médico de Alberto Fujimori admitió que fue vacunado, pero por ser parte del equipo de investigación de los ensayos clínicos de Sinopharm.

“Esta vacuna me la ponen en el mes de noviembre como consecuencia de haber formado parte como consultor del equipo de ensayos clínicos. Es completamente diferente a la otra situación y que se están mezclando. Yo no soy alto funcionario del Estado ni he tenido una situación de poder para hacer uso o mal uso de mi función”, explicó.

De acuerdo a Alejandro Aguinaga, sí cumplía con los requisitos para recibir la vacuna: “He sido consultado como exministro de Salud por situaciones de salud pública. Yo soy cirujano de escuela”.

“Uno es el ensayo clínico que desarrolla un grupo de investigación y otro es un grupo de altos funcionarios que se han beneficiado con la vacuna”, agregó el doctor Aguinaga.

Sobre la vacunación de su esposa, Alejandro Aguinaga reveló que consultó al equipo de investigación si podían vacunarla y, tras más de un mes de espera, le comunicaron que sí.

