La ministra de Justicia y Derechos Humanos, Ana Teresa Revilla, aseguró que ella misma tampoco respalda las declaraciones que brindó cuando en vísperas de Navidad se le consultó acerca del feminicidio de Jesica Tejeda y el asesinato de tres de sus hijos.

“Yo tampoco respaldo mis declaraciones. Esas declaraciones son desafortunadas […] Nadie puede respaldar eso. Ni yo misma. Yo estoy explicando por qué las di. Pero para mí misma es inaceptable que aparezca esa respuesta”, señaló al diario ‘El Comercio’.

Explicó que su respuesta “fue a la situación concreta de ser abordada por un grupo de personas para que dé una declaración”, pues acababa de salir de un evento religioso y, según su versión, “no había escuchado” que le estaban preguntando por un feminicidio.

“Realmente pido disculpas por no haber estado preparada para responder en ese momento como se esperaba como autoridad, pero lo repito: me tomaron de sorpresa. Y no tengo experiencia política. Tengo experiencia técnica, vengo de muchos años de trabajo con el Estado, con ONG, académico, es diferente”, enfatizó.

Revilla detalló que hoy conversará con el presidente Martín Vizcarra y dejó en claro que estaría dispuesta a aceptar que, dada su “responsabilidad política”, le pida su renuncia, aunque descartó que vaya a dejar el cargo por voluntad propia. También señaló que de ahora en adelante tomará sus precauciones antes de declarar.

“Bueno, nunca más cuando me hagan una pregunta, si no la he captado, voy a dar un comentario que no sea distinto al ‘me podría volver a formular la pregunta’. En ese momento estaba totalmente asustada. Por favor, 24 de diciembre a las 8 de la noche, después de la misa de Navidad, en un acto oficial que había ido como ministra de Justicia invitada por el arzobispo de Lima”, subrayó.

“Yo tengo la tranquilidad de haberme comportado como soy, transparente. Normalmente no oculto, no tengo cartas bajo la mano. He actuado transparentemente, con inexperiencia política, y espero que el presidente decida lo que es mejor para el país. No importo yo, interesa el Perú”, sentenció.