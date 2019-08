Andrés Hurtado asegura que habla muy en serio sobre sus aspiraciones presidenciales. “Este es un tema serio, nunca he jugado con el tema de la Presidencia. Yo estoy feliz, no hay otra opción de candidatos. Yo no soy político y creo que el público tomará la decisión. Si votan por mí , muchas gracias”; dijo a diario Ojo.

En ese sentido agradeció a Francisco Diez Canseco, quien le hizo una “invitación” como candidato de su partido. “Es un partido blanco y no ha tenido una polémica en su vida. Para mí es honor para tenerme en sus filas como candidato a la presidencia”; dijo el conductor de TV.

Tres propuestas de Andrés Hurtado si llega a la Presidencia

Hurtado dijo que sí cobraría un sueldo si es elegido Presidente de la República. Además, reveló algunas de sus medidas a tomar:

- Sacaría del Banco Central de Reserva 3 mil millones de dólares para construir casas prefabricadas a Puno y la Selva. Con esa cifra construyo millones de casas con su calefacción.

- La segunda medida es subir los sueldos de la Policía

- Construir miles de hospitales en los primeros días de mi gobierno.

Video: Marisol Mayta