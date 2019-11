Ángela Villón intentará nuevamente conseguir una curul y postulará en las elecciones legislativas del 2020. La extrabajadora sexual agradeció la oportunidad que le dio Marco Arana y señaló que - si es elegida congresista - buscará cambiar la situación de “alta vulnerabilidad” de las mujeres de su gremio

“Queremos el reconocimiento del trabajo sexual (...) Contactamos con Arana y no abrió las puertas porque no cualquier partido iba a entender nuestra presencia, sobre qué hacíamos las prostitutas en un partido, cuáles eran nuestras reivindicaciones y qué era lo que reclamamos”; dijo a diario Ojo.

Sostuvo que buscará que el trabajo sexual “sea legal”, a fin de cambiar la mentalidad de la gente. Villón también criticó a los partidos tradicionales por no buscar reducir los índices de feminicidio.

“Los partidos conservadores nos ha hecho daño, no nos ven como personas, nos tratan como ciudadanas de quita categoría. Mi población está en desventaja porque no ejercemos nuestros derechos civiles (...) Siempre nos han dicho que las prostitutas no merecen un presupuesto, que el Estado no puede gastar presupuesto en las ellas, tampoco figuramos en los casos de feminicidio”; indicó.

Esta vez, será candidata por el Frente Amplio y tendrá el número 16 en la lista.