El presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, ha protagonizado numerosos incidentes por las fuertes palabras que pronuncia en entrevistas y pronunciamientos públicos contra funcionarios, personajes públicos y los medios de comunicación, siendo el más reciente el caso del cardenal Pedro Barreto.

El tono confrontacional que ha tenido el actual primer ministro se hizo conocido desde la campaña electoral de la segunda vuelta, cuando integró el equipo técnico del entonces candidato Pedro Castillo, y ha mantenido esta actitud hasta la fecha como parte del Gabinete.

Aníbal Torres y el “muchachito tonto”

Uno de los incidentes más conocidos de Aníbal Torres es el que protagonizó durante la segunda vuelta, cuando el periodista Mario Bryce le preguntó por un comentario que hizo sobre el riesgo de que “corra sangre en el país” si es lleva a cabo un golpe de Estado.

“Yo he dicho eso porque se está llevando ese proceso que va a conducir a un golpe de Estado, lo están conduciendo a la sociedad a una guerra civil, y ¿qué crees que corre en una guerra civil? ¿Agua?”, respondió. Ante esto, el entrevistador comentó que no se estaba hablando precisamente de un golpe de Estado.

“A mí no me vas a atarantar, estás hablando con gente. No es que tú vas a hablar barbaridad y media porque tienes el medio, engañando a la gente y yo te voy a escuchar. No, muchachito tonto, habla con la verdad y la ley. Tú no eres la ley, los jueces no van a hacer lo que tú estás opinando”, agregó.

Insulto a Julio Velarde

Aníbal Torres también fue autor de una frase ofensiva referida al presidente del Banco Central de Reserva (BCR), Julio Velarde, luego que el Gobierno lo ratificara en el cargo y que este brindara una entrevista advirtiendo sobre la situación económica del país.

“Ese gordito dice cualquier disparate. Mire usted, si es un gran economista, cómo es que puede decir que en el Perú hay libre mercado [...] Si a este señor no le gusta, por ejemplo, lo que estoy diciendo, también tiene las puertas abiertas para irse”, comentó en una entrevista a Exitosa el 15 de noviembre del 2021.

Aníbal Torres sobre Julio Velarde: Si a este señor no le gusta lo que digo, tiene las puertas abiertas para irse

Al día siguiente, cuando se le increparon estos comentarios, el entonces ministro de Justicia y Derechos Humanos negó que haya sido ofensivo.

“Que le haya dicho ‘gordito’, ¿es ofensivo? El fondo del asunto es el interés bancario excesivo. Si la palabra le afectó, quizá me pasé, pero eso no debe ser para él una preocupación, no es una amenaza”, comentó ante la prensa.

Ataques contra la prensa

Aníbal Torres ha criticado y cuestionado a la prensa en reiteradas ocasiones, a la cual ha calificado de ser mentirosa y de servir a la “ultraderecha” que busca promover la vacancia presidencial o la renuncia de Pedro Castillo.

Una de las intervenciones más agresivas que tuvo fue cuando, todavía como ministro de Justicia el 2 de febrero del 2022, criticó a los medios de comunicación desde un evento en Cusco.

“Para (el golpe de estado) cuentan para ello con una prensa mercenaria, demagógica, corrupta y cínica que ha creado una sociedad pequeña, pero fuerte que quiere terminar con la democracia en el Perú. Estas mayorías nacionales, especialmente el sur y el centro del Perú, en caso de que se amenaza la democracia podemos descolgarlos por los cerros y llegar a la capital y defender la democracia”, exhortó.

Aníbal Torres contra Pedro Barreto

El más reciente ataque de Aníbal Torres tuvo como objetivo al secretario general del Acuerdo Nacional, Max Hernández, y al cardenal Pedro Barreto. Contra este último, el primer ministro no dudó de usar la palabra “miserable”.

“Ahí tenemos un cura [...] que es autoridad en Huancayo, que en este momento me olvidé su nombre, tan miserable puede ser esta persona. Yo he conversado con él en días anteriores y cree que uno es tonto, que no se da cuenta. Él está a favor de ese grupo de poder en el Perú, jamás se pronuncia a favor de las grandes mayorías”, dijo en alusión al cardenal en una entrevista trasmitida por Facebook el 17 de abril.

Declaraciones del jefe del Gabinete Ministerial, Aníbal Torres, contra el cardenal Pedro Barreto. (Video: La Universidad al Aire / Facebook)

Torres incluso defendió el uso de esta expresión al aseverar que fue una frase “popular” que no tenía el objetivo de ofender a Pedro Barreto.

“Fue una entrevista que me hicieron al respecto. No recordé el nombre del cardenal, entonces dije: ‘tan miserable puede ser esta persona que ni su nombre me acuerdo’, o algo así, que es un dicho popular que en cualquier lugar se utiliza, también en Lima. Eso ha sido, pero no ha ido con el propósito de ofender”, dijo ante la prensa.

En redes sociales, Aníbal Torres también justificó sus palabras. “En mi Cajamarca y otras regiones, cuando no nos acordamos el nombre de alguien solemos decir ‘qué miserable/tacaño debe/s ser, que siempre me olvido su/tu nombre’ sin la intención de ofender”, comentó en Twitter.

En mi Cajamarca y otras regiones, cuando no nos acordamos el nombre de alguien solemos decir “qué miserable/tacaño debe/s ser, que siempre me olvido su/tu nombre” sin la intención de ofender. Eso sí mencioné en la conferencia de hoy, no hay nada que alucinar estimado @KikesitoRPP https://t.co/cRviYJi4pJ — Aníbal Torres V. (@anibaltorresv) April 21, 2022