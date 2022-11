El jefe de asesores de la Presidencia del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, quien previamente se ha desempeñado como jefe de Gabinete, afirmó que el Gobierno no tiene la intención de cerrar el Congreso.

En declaraciones a la prensa a su salida de la PCM, Torres Vásquez dijo estar confiado de que el Gabinete Ministerial que lidera Betssy Chávez conseguirá el voto de confianza y destacó sus cualidades.

“El Ejecutivo no tiene ningún propósito de cerrar el Congreso, [Sobre la legalidad de la cuestión de confianza] eso es lo que dice la legión de juristas y constitucionalistas que tiene el Congreso y respetamos, son sus opiniones”, afirmó a los medios.

“La señora Betssy Chávez es muy capaz e inteligente y profesional que demuestra que tiene mucha capacidad para ejercer el cargo, estoy seguro de que logrará el voto de vacancia”, añadió.

En cuanto a la tercera moción de vacancia presidencial presentada contra Pedro Castillo, bajo la causal de incapacidad moral permanente, Torres Vásquez afirmó que

“Es una forma de querer sacar al presidente por cualquier medio que sea, con razón o sin razón y lo que he dicho es que he hablado correctamente pero no les voy a explicar mi actuación, pero los medios me atacan por ignorancia eso es porque tenemos una calidad de educación terriblemente mala”, puntualizó.

Ayer por la tarde se presentó la tercera moción de vacancia contra el presidente Pedro Castillo, con 67 firmas, bajo la causal de incapacidad moral permanente.