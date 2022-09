El etnocacerista Antauro Humala se mostró dispuesto a aplicar la pena de muerte a su hermano, el expresidente Ollanta Humala, quien es procesado por delitos de corrupción, en un eventual gobierno suyo, más allá de que sea un familiar directo.

En diálogo con CNN en Español, el mayor en retiro del Ejército indicó que juzga a su hermano como un mandatario que ha traicionado al país y que lo hace como lo haría cualquier ciudadano.

“En el caso de alta corrupción, que es el caso de los presidelincuentes peruanos, incluido el señor Ollanta, incluido el señor García, incluido Toledo, incluido Kuczynski, incluido Vizcarra, todos están acusados y se les ha demostrado la corrupción. Hay uno que se ha suicidado. En el Perú está sucediendo eso y encima durante la pandemia del COVID hemos sido campeones globales en muertos por millón de habitantes”, expresó.

“No interesa que sea mi hermano, yo me refiero al presidente, al primer mandatario de la República que ha traicionado a la nación. No me interesa que sea mi hermano, yo lo juzgo como presidente de la República como todo ciudadano”, añadió.

Humala Tasso también calificó de “reverendos imbéciles” a los juristas y constitucionalistas que solicitaron practicarle un examen psicológico. En su defensa, alegó que según los delitos por los que fue sentenciado, no corresponde.

El exmilitar insistió en que cree en la pena de muerte “como todo el Perú” y que lo único que exige es su cumplimiento para casos de traición a la patria, tal como lo estipula la Constitución.

“Sí contemplamos la pena de muerte porque está en la Constitución. Nosotros hablamos, otros la escriben. En la Constitución está escrita, en la de Fujimori y las anteriores. Simplemente nosotros exigimos que se cumpla. En el Perú no se cumple, por eso tenemos tanto presidente corrupto, vivo, que sigue gobernando”, subrayó.

