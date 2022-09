El etnocacerista Antauro Humala se pronunció sobre el informe que presentó el jefe del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), Omar Méndez, a la Comisión de Justicia del Congreso, donde se detalla que el excarcelado tuvo que realizar manualidades de Hello Kitty para obtener sus beneficios penitenciarios.

En diálogo con Infobae, Humala Tasso resaltó que durante el tiempo que estuvo en prisión cumpliendo su condena, escribió cuatro libros que fueron publicados en la Feria Internacional del Libro (FIL). En ese sentido, tildó de “ineptos” a los trabajadores del INPE que colocaron que hizo manualidades en el penal.

“Yo como interno, prisionero y cautivo, he cumplido con mis años de carcelería, he trabajado y escrito cuatro libros que han sido publicados en la Feria Internacional del Libro. Dos desde la cárcel de Piedras Gordas, uno de la cárcel de Chorrillos y uno en la Base Naval. Además, he seguido dirigiendo mi periódico que volvió a salir y he seguido organizando mi partido desde la cárcel”, manifestó.

“Que estos ineptos (INPE) hayan puesto sus normas, quizá no quieren mostrar que Antauro Humala escribe libros. No lo sé. El INPE ha dado una versión al Congreso y, seguramente, en el papel ha figurado así. Pero, en los hechos, esto es mi obra (muestra su libro). No hago cojudeces”, agregó.

Como se recuerda, la parlamentaria Patricia Juárez (Fuerza Popular), leyó el documento entregado por el INPE al Legislativo, donde se detalló que el exmilitar logró “combinar colores” y obtuvo la “capacidad” de preparar postres navideños y proyectos del personaje Hello Kitty “con habilidad y destreza”, además de participar en la elaboración de platos fríos.

Según el informe, el hermano del expresidente Ollanta Humala realizó estas y otras actividades durante las clases a las que se inscribió a lo largo del 2018. De este modo, pudo acogerse al régimen de 7x1.

