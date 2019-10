El excongresista Virgilio Acuña comparó este jueves a Antauro Humala – hermano del expresidente Ollanta Humala y sentenciado a 19 años de cárcel por los delitos cometidos durante el ‘Andahuaylazo’ del 2005- con el expresidente de Sudáfrica, Nelson Mandela, quien dedicó toda su vida al servicio de la humanidad, la paz y la unión de su país.

“A mí me alegra esta entrevista y te agradezco porque me permite decirle al pueblo peruano que no miremos al Antauro del 2005 sino que miremos al Antauro del 2019, después de 15 años preso, como tantos políticos. Usted recuerda a Nelson Mandela, 23 años preso”, afirmó en ATV.

Acuña fue cuestionado por la entrevistadora al hacer el comparativo e indicó que la intención de Antauro Humala es “juntar a todos los peruanos” traicionados por los gobernantes.

“[¿Está comparando a Antauro con Mandela?] [Nelson Mandela] Estuvo preso porque luchaba por el famoso Apartheid, porque quería que tanto los negros como los blancos tengan un solo destino. Antauro quiere juntar a todos los peruanos que hemos sido traicionados porque no podemos negar que, en nuestro país durante siglos, hemos sido traicionados”, dijo.

Refirió, en ese sentido, que Antauro Humala tentará las elecciones al Congreso y posteriormente la presidencia de la República.

Además, negó que Humala haya sido el responsable de la muerte de cuatro policías en el 'Andahuaylazo' y consideró injusta su permanencia en prisión.

“[Antauro Humala] A nadie ha matado […] No diga que Antauro mató a cuatro policías porque no es cierto […] Los que han matado son los francotiradores, está en la resolución. Antauro no mató a ningún policía”, sostuvo.

“Podrás recordar en el futuro que Antauro va a ser el Mandela del Perú”, agregó.

Como se recuerda, Antauro Humala presentó su inscripción formal para ser parte del partido político Unión por el Perú.

“Exitosa Noticias” difundió la ficha de afiliación que fue presentada por Antauro Humala, en la cual registra su nombre, su domicilio como el “establecimiento penitenciario Ancón II” (al cual fue trasladado el 17 de octubre) e incluye una declaración jurada de que no pertenece a otra organización política, en el marco del próximo proceso electoral al Congreso.