Con 13 votos a favor, la Comisión de Constitución aprobó el predictamen que proponía archivar el proyecto de ley de adelanto de elecciones generales al 2020 presentado por el Ejecutivo.

La votación obtuvo una posición en contra de Yonhy Lescano (Acción Popular) y ninguna abstención.

Durante el debate, el congresista Ángel Neyra (Fuerza Popular) consideró que el predictamen de la comisión estaba “magistralmente y democráticamente desarrollado” y que las conclusiones "están en el marco estricto de la Constitución.

Sin embargo, Yonhy Lescano (Acción Popular) afirmó que el Congreso de la República está siendo “usado” para archivar este proyecto así como denuncias por actos de corrupción.

“Un Congreso usado, que archiva denuncias de corrupción, que abusa, que no aprueba leyes importantes, que en los plenos solo se quiere aprobar exoneraciones tributarias para grandes grupos económicos. Esto es un escándalo internacional, nacional, que está archivando un dictamen en estas condiciones”, dijo.

A su turno, Marisa Glave (Nuevo Perú) calificó como “un error” que no se permita un debate adecuado del predictamen de adelanto de elecciones y criticó a la presidenta del grupo de trabajo, Rosa Bartra, por la forma en que desarrollaba la sesión

“Creo que es un error lo que está haciendo, se lo digo con sinceridad. Este espacio necesita debate, somos el Parlamento [...] Usted ha sido una persona que ha llevado adelante debates complicadísimos en esta comisión [...] Estamos en esta situación porque el dictamen que han presentado no es un dictamen que sea técnico, este es un dictamen netamente político”, aseveró.

El congresista Alberto de Belaunde (Bancada Liberal) también criticó a Bartra y se retiró de la sesión ante las limitaciones en las participaciones.

“No se puede participar en un debate constitucional de esta manera. Hemos debatido la no reelección, el tema de la inmunidad [...] y nunca se ha limitado de esta manera el tiempo [de participación]. El querer llevar esto al caballazo, el querer archivar esto de una manera tan poco democrática, no le hace bien a este Parlamento”, dijo.

“Esta no es una práctica normal de la Comisión de Constitución y en estas condiciones no se puede llevar a cabo el debate, yo me retiro. No puedo participar de un debate que no es un debate, esto es una pantomima de debate”, agregó.

Antes de producirse la votación, las bancadas de Nuevo Perú, Liberal, Unidos por la República y PpK se retiraron de la sesión por estar en contra de la forma en la que se desarrolló.