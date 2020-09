Karem Roca, asistente administrativa del Despacho Presidencial, aseguró que el mandatario Martín Vizcarra es como un padre" para ella y entre lágrimas dijo que vive una difícil situación tras la difusión de audios que involucran al jefe de Estado.

En su declaración ante la Comisión de Fiscalización del Congreso, afirmó que no está “conspirando” contra nadie y que no pretende “traerse abajo” a nadie. También dijo que “con mentiras” han pretendido forzar a que renuncie a su puesto.

“No estoy conspirando, no me he reunido con nadie, yo no quiere traerme abajo nada, lo quiero al señor [Martín Vizcarra] como un padre, a pesar de las declaraciones que ha dicho yo lo quiero”, expresó entre lágrimas.

“Me duele aceptar todo lo que he escuchado, me duele de verdad, pero que voy a hacer, si es así todo esto de repente. No soy política”, añadió ante dicho grupo de trabajo.

Ante la pregunta del legislador Marcos Pichilingue (Fuerza Popular), quien le insistió responder si Mirian Morales, la actual secretaria general de la Presidencia, es la “responsable de las mentiras y de querer acomodar todo esto”, Roca Luque respondió afirmativamente.

Asimismo, la funcionaria afirmó que le “iban trabajando el cerebro” y que incluso Óscar Vásquez, uno de los asesores de Vizcarra, le dijo que ninguna entidad del Estado la iba a contratar por la situación. También pidió garantías para ella y su familia en Lima y Moquegua, respectivamente.

No obstante, Karem Roca evitó responder si el mandatario faltó a la verdad por respeto a los años que viene trabajando para él, así como otra pregunta relacionada sobre si se borra el registro de visitas de Palacio de Gobierno.

Finalmente, la asistente administrativa del despacho presidencial señaló que el propio Vizcarra y su entorno sabían que eran ‘chuponeados’ en Palacio de Gobierno desde que ejercía la vicepresidencia.

“Desde que nosotros estamos en Palacio recibimos esa información. Yo realmente no sé quién puede haber sido capaz de haber hecho todo esto. Lo sabíamos desde un comienzo y no solo desde que entramos a la presidencia, sino desde la vicepresidencia y el señor presidente lo sabe”, aseveró.

VIDEO RECOMENDADO

Shirley Arica cuenta lo que le dijo Jean Deza tras el programa de Magaly Medina

Shirley Arica cuenta lo que le dijo Jean Deza tras el programa de Magaly Medina-ojo

TE PUEDE INTERESAR